快評：宋濤夏立言上海會見　敲打民進黨

中評社快評／中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2月29日在上海會見來訪的中國國民黨副主席夏立言一行。宋濤強調，對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的惡劣行徑，我們決不容忍、決不姑息。



夏立言代表中國國民黨對廈金海域被撞漁船遇難同胞表示哀悼、向家屬表達慰問，表示將推動盡快查明真相、妥善處理善後。國民黨願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，維持台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。



2·14惡性事件發生之後，大陸在廈金海域開展常態化執法巡查，以決心及實力一波一波敲打民進黨。近日台灣部分官員及綠營人物繼續逞口舌之快，尖酸刻薄，不斷升高與大陸的對抗情緒。宋濤昨天強調“我們決不容忍、決不姑息”，再一次敲打了民進黨。



2·14惡性事件發生已逾半月，事件還未解決，大陸要求台灣有關方面儘快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。民進黨當局若繼續以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩，必令自己更陷於被動。



夏立言昨天強調會敦促、監督民進黨當局妥善處理此次事件，盡快發掘事實，國民黨可以透過“立法院”的機制以及全民的力量，把這件事情實現。夏立言之言也是在敲打民進黨。目前台灣朝小野大，民進黨不再完全執政，在野黨的立場、態度不得不正視。



宋濤、夏立言昨天都重申堅持“九二共識”、反對“台獨”。“九二共識”、反對“台獨”是國共兩黨共同的政治基礎，也是大陸與台灣任何政黨交往的政治基礎。民進黨當局若繼續不接受“九二共識”，兩岸交往、對話都無從談起，台灣方面想要的“現狀”勢將越來越難維持。