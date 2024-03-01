陸機接近淡水！張延廷憂漁船事件外溢這三地

金門“海巡署”14日追緝大陸漁船，過程中對方4名人員落海，造成2死2傷。（“海巡署”提供資料照） 中評社台北3月1日電／大陸漁船遭台灣海巡船撞翻造成2死案，29日進行第11次協商，雙方仍無法取得共識。台軍方發布解放軍台海周邊海空域動態顯示，自28日上午6時至29日上午6時，共偵獲19架次大陸軍機，其中逾越台灣“海峽中線”進入北部、西南及東部空域12架次、大陸軍艦7艘次，持續在台海周邊活動。台灣前空軍副司令張延廷表示，往後這幾天，陸機、陸艦在台灣周邊的架次、頻度可能會更高。他甚至認為，本來是金門事件，未來有可能外溢到馬祖、台灣、澎湖去。



張延廷還分析，大陸軍機距離淡水衹有23海浬，23海浬飛機1分鐘就到達台灣的領空了，非常的近。



張延廷認為，本來是金門事件，有可能會外溢到馬祖、台灣、澎湖來了。所以政府要去推演，有哪些事會發酵、擴大，而最重要的事則要做一個危機控管，危機不要外溢出去。



根據《中時新聞網》報導， 張延廷29日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，現在台灣拿不出證據，又說自己沒有錯，而在第一時間沒有說清，將來整個會發酵。陸機都已經距離淡水那麼近，往後這幾天，陸機、陸艦可能在台灣周邊的架次、頻度更高，讓我們束手無策。



張延廷指出，現在金廈水域的執法權已經沒有了，已經由大陸海警船在執法，台灣海巡在那邊已經沒辦法執法。大陸到金門的禁限制水域，台灣只能乾瞪眼，沒辦法去驅離，本來是金門的傳統水域，現在拱手讓人，危機可說處理得非常糟糕。沒有在第一時間還原真相，這事非常可惜。

