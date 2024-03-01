8票皆投藍　柯文哲：初期定要與國民黨合作

民眾黨主席柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月1日電（記者 鄭羿菲）“立法院”8個常設委員會昨天舉行召委選舉，台灣民眾黨8席“立委”一致支持藍營人選，形成新一波“藍白合”。台灣民眾黨主席柯文哲1日表示，現階段民眾黨關心的是優先法案，召委選舉尊重藍。他強調，“初期一定要與國民黨合作”。



台灣民眾黨主席柯文哲1日上午一早赴民眾黨“立法院”黨團進行晨會。



對於原傳出藍有意禮讓白1席召委，但藍營基層炸鍋，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表達，民眾黨“立委”黃珊珊過去給人形象非常仇恨國民黨，“藍營基層這麼憤怒，黃珊珊大概佔70%”，柯文哲會後接受媒體訪問時並不太在意，他笑說，哈哈⋯⋯這無法回答。



媒體追問，民眾黨“立委”林國成原本有意要爭取擔任交通委員會召委，還傳出每個月議程都要排NCC主委專案報告，是否為真？柯文哲說，當時是想說，8個委員會的召委，我們優先重視交通委員會，因為我們對NCC相當感冒。



媒體追問，白8席“立委”一致支持藍召委人選，是柯文哲與8席“立委”的共同決定？柯文哲指出，現階段民眾黨比較關心的是優先法案，包括“國會”改革、司法改革、媒體改革，我們優先投案會列出來，在初期一定要跟國民黨合作，才能確保這些優先法案會通過。至於召委選舉，尊重國民黨、順其自然就可以了。