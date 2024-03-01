撤辣穩信心　港樓價未具大升條件

經過前日撤辣的消息大升後，地產代理股美聯昨日的升幅大大收斂。（大公報） 中評社香港3月1日電／新一份財政預算案有驚喜，實施十多年的樓市辣招稅全面撤銷，3000萬元以下住宅物業按揭成數亦提高至七成，這釋放出穩定住宅樓市信心的強烈信號，但目前難以期望樓價短期內可以大幅回升，原因是利率仍然高企及環球政經環境變數難測。同時，撤辣意味二手樓單位放售量將會急增，而地產發展商亦會趁勢出貨，加快推出新樓盤，住宅市場恐湧現大量新供應，制約樓價反彈力度。



大公報報導，美國過去2年大幅加息5.25厘，以遏抑急速上升的通脹，令利率處於接近20年來最高水平，環球物業市場價格首當其衝，應聲下跌，其中，美國商業地產更是重災區，並有禍延住宅市場之勢，隨時衝擊美國銀行體系及實體經濟穩定性。即使港息未有跟足美息上升幅度，但現時住宅物業按揭利率普遍上升至4厘以上，超低息時代正式結束，香港住宅樓市已進入調整期，迄今已連跌2年。



按揭免壓測助上車



差餉物業估價署發表的住宅樓價指數，對比歷史高位，跌幅擴大至23%，為7年來低點，逐步產生負財富效應，繼而打擊私人消費，不利香港經濟﻿復甦，更不排除有炒家借機唱空香港、渲染悲觀情緒圖利，這時候當局有需要出招穩定市場信心。



為免悲觀情緒擴散，穩住市場、經濟信心，防範金融大鰐有機可乘，樓市需求管理措施一下子全面退出是可以理解。這意味本地買家出售2年內買入住宅物業或購買第二個住宅物業，以及非本地買家在港置業亦不用支付額外印花稅，困擾樓市十多年的緊箍咒全面撤銷。同時，金融管理局亦放寬逆周期措施，將3000萬元以下的住宅物業按揭成數由六成增加至七成，並且暫停利率壓力測試，有助置業人士上車，此舉向外釋放穩定樓市信心的強烈信號，有助提振消費，鞏固經濟﻿復甦基礎。



事實上，此時特區政府出重招同時撤辣及提高按揭成數，主要考慮到目前住宅市場供求趨向均衡狀態，財政預算案提到今年起5年內，私人住宅單位每年落成量超過1.9萬個，較過去5年平均數多約15%，未來3至4年私樓潛在供應達10.9萬個單位。因此，私人住宅供求失衡情況出現向好變化，估計撤辣不會導致樓價急升，只能產生穩定市場作用，緩解樓價下行的壓力。值得留意的是，樓市撤辣消息一出，本地地產股呈現先升後回，預示住宅樓價暫時沒有大升條件，地產代理美聯物業昨日股價衝高後即告急回。

