美物價按月升0.4%　通脹壓力未除

美PCE物價指數（按年）（大公報） 中評社香港3月1日電／﻿大公報報導，美國個人消費開支（PCE）物價指數在1月份按月升0.4%，符預期，按年比較上升2.8%，與預期相同。為接近一年以來最大升幅，反映通脹壓力仍未消除。由於聯儲局較傾向參考這個指數，故相信該局在減息的態度方面，將會保持忍耐。數據公布後，芝加哥聯儲局觀察工具顯示，5月份減息的機會仍然低於兩成，而6月份減的機會則微升至五成二。由於數據均在市場預期中，故對股市並未見明顯影響，道指早段曾升125點報39074點。



個人消費開支核心指數是扣除較波動的食品和能源價格計算。整體個人消費開支指數方面，按月則升0.3%，按年升2.4%，均符預期。但按年升幅卻是自從2021年2月份以來最少，亦少於去年12月份的2.6%。



標準普爾全球評級首席美國經濟師Satyam Panday認為，今次數據的影響並不明顯，相信市場要等待2月通脹公布後，才可更準確推測未來利率的方向。



歐洲股市方面，在物料股的帶動下，昨日亦繼續造好，反映整體股市表現的歐洲STOXX 600指數曾升0.2%，報496.45，全月升近2%，為第四個月錄得升幅。另外，德國股市更曾再創新高，最高見17711點，升0.6%。



事實上，全球多個股市在2月份均創下了歷史新高，為自從2022年初以來首見，當時是聯儲局開始暗示加息以及俄羅斯出兵烏克蘭前夕。俄烏戰爭爆發後，全球通脹急升，令眾央行紛紛加息作回應，因而令股市曾處於低潮時期。



亞洲方面，日本股市收市時雖然略為回落，但在2月份亦曾創下歷史新高，曾在周二升至39426點最高位。而全月計算，則上升接近8%。至於亞股，即使不計日本在內，昨日仍曾升0.2%，全月升逾5%。