李易修析民眾黨　黃國昌聲量將大於柯文哲

歷史哥李易修分析“立法院”召委選舉，藍白陣營傅崐萁、黃國昌兩大總召成最大贏家，民眾黨主席柯文哲將逐漸邊緣化。（歷史哥澄清唬臉書） 中評社台北3月1日電／“立法院”昨日舉行8個常設委員會召委選舉，台灣民眾黨支持中國國民黨，最終藍綠在8個委員會各掌握1席。名嘴“歷史哥”李易修在臉書發文分析，從個人得失來看，藍白陣營傅崐萁、黃國昌兩大總召成最大贏家，最後柯文哲還是放手給黃國昌，黃終於擺脫柯掣肘，未來在聲量與流量上黃大於柯是必然結果，民眾黨主席柯文哲將逐漸邊緣化，但這對民眾黨發展反而是好事，白營才能逐步正常化。



李易修表示，“立法院”召委選舉民眾黨全部投國民黨，就各陣營得失來說：1.藍營拿到面子也不失裡子，面子上沒有第一大黨變成第一大附庸，裡子上也沒有因此背上反“國會”改革的標籤，由於主動提藍白合禮讓，最終白又投藍召委，能一定程度減低白基層仇恨值！當然也是有隱憂，未來路線如何定調藍白關係，依然看不清楚。藍白接近的選民流失危機，對藍來說還是存在的。未來該如何持續穩住支持度，還是很大的挑戰！

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李易修指出，白營拿到裡子小失面子，裡子上本來就是一席召委沒有，“拿空氣換美名”完全不虧，且拿到未來召委合作契機！但隱憂仍在，被貼上小藍標籤在所難免，深白粉“狂草”能否接受是最大問題。另外白色KOL陳佩琪是否又會發文，更是整個氣氛關鍵！

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李易修認為，綠營這下反而最虧，面子裡子雙輸。面子上召委選舉對藍白挑撥等於失敗，竟還出現綠委劉建國跑票，反而變成最丟臉！裡子上也過不去，本來期待藍白分裂，在野“國會”陣營自己弱化，可以有最大運作“保駕”執政空間，這下變成更加困難！

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