一座超大城市如何管好“一根煙”？

中評社北京3月1日電／據新華每日電訊報導，徜徉在百年外灘和南京路步行街，霓虹璀璨、熱鬧非凡。作為中國開埠最早的城市之一，上海見證了中外經濟、文化的交融互通，也見證了諸多經濟業態的興衰沉浮。這其中，就包括煙草行業。



19世紀90年代，隨著來滬外商的增多，外煙作為商品輸入上海，卷煙在中國逐漸風行。民國時期上海市面煙品種類過千，在當時，抽煙既是一種社交方式，也是一種時尚。



時過境遷，隨著民族工業振興和民眾健康意識的覺醒，人們逐漸意識到吸煙對健康和環境的影響。1994年，上海制定了政府規章《上海市公共場所禁止吸煙暫行規定》，成為中國最早開展控煙工作的城市之一；2009年12月10日，上海頒布《上海市公共場所控制吸煙條例》（以下簡稱《條例》），並於2010年3月1日生效實施，成為世界衛生組織《煙草控制框架公約》在我國生效後，大陸地區首部省級人大頒布的控煙地方法規。



控煙立法走過15年，在如今老年群體慢性病負擔日趨加重的形勢下，控煙工作成為衛生健康領域中的重要工作之一，更是城市精細化治理的重要一環。



兩次修訂引領創新，控煙法治化與時俱進



“在控煙領域，立法是最有效的措施。”談及參與控煙立法修法15年來的感受，復旦大學上海醫學院副院長、世界衛生組織健康城市合作中心主任吳凡感慨萬千。



在吳凡看來，人人皆知吸煙有害健康，但危害健康只是吸煙在衛生健康領域呈現的結果，這一結果的“養成”過程涉及教育、文化、法治等方方面面，“在學校講課時，我也經常告訴學生，控煙工作是衛生健康與社會綜合治理相結合的最典型案例，值得研究。”

