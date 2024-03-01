楊文科遭搜索50萬交保　藍：支持捍衛清白

台“法務部長”蔡清祥受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨新竹縣長楊文科昨天遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，檢方認為其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知新台幣50萬元交保。中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天表示，國民黨絕對相信楊文科的能力與操守，盼檢調秉持勿枉勿縱的精神儘速釐清案件的真相，也絕對支持楊配合司法調查，捍衛自己的清白。



新竹縣長楊文科被控涉貪，昨天一早被新竹地檢署指揮調查員搜索且傳喚包含楊文科在內多人到案，漏夜訊問後，於昨天深夜11點半過後，被承辦檢察官認定他涉有貪污治罪條例的罪嫌重大，但沒有聲請羈押的必要，訊後諭知50萬元交保。地方盛傳，楊文科遭到帶走，疑似跟豐采520（竹北天坑案）事件有關，懷疑是繼檢方去年指揮偵辦前縣府工務處長江良淵涉貪後案情向上發展的後續偵辦動作。



李彥秀強調，本案目前檢調仍偵查中，應該尊重司法程序與偵查不公開精神，案情釐清前，都不應該有過多的臆測。



新竹地檢署昨天上午指揮“法務部調查局”調查官、竹檢檢察事務官持法院搜索票執行搜索，並傳喚楊文科等相關人員到案釐清。檢察官訊問楊文科後，認其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押之必要，訊後諭知50萬元交保。



“法務部長”蔡清祥今天在“立法院”受訪時表示，新竹地檢署指揮“調查局”去搜索，事後由“調查局”初訊、交由檢察官復訊，復訊後認為有些犯罪嫌疑，但沒有羈押必要，所以諭知交保。