柯文哲：縣市長選舉母雞除雙黃一高還要培養

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲開始擘劃2026地方選舉藍圖，並鎖定新北林口、台中北屯及高雄左營等3地經營、縣市議員“勇敢提名、N＋1”計劃。柯文哲1日表示，民眾黨在全台目前衹有14席縣市議員，原則上會找適合的人來選舉，採類似海選的方法，至少選前1年以上得做準備，會提早做。



柯文哲日前接受媒體專訪提及2026選舉規劃說，正在籌劃將2024民眾黨得票率最高的新北林口、台中北屯及高雄左營3處開設“小草咖啡廳”，作為支持者交流據點，全台相鄰的3個里投給柯超過1萬票就這3個地方，並提出“勇敢提名、N＋1”計劃，也就是在目前有民眾黨議員的區域再加1席，沒有議員的區域勇敢提名1席，所有選區都派人，以戰養戰練兵，積極布局2026地方議員選舉。



至於縣市長部分，柯文哲表達，目前自己的部分並不考慮，因為他的目標是2028年，但要考量母雞效應，現在雖有“雙黃一高（指黃國昌、黃珊珊、高虹安）”，但後續還需要培養，不能出來選衹有4%，那就慘了。



台灣民眾黨主席柯文哲1日上午一早赴民眾黨“立法院”黨團進行晨會。



柯文哲會後接受媒體訪問時，媒體問及現在是否把“立法院”、2年“立委”任期當作練兵？柯表示，素人從政還是有些比較不熟悉的地方，民眾黨8位“立委”真正當過“立委”的衹有黃國昌，當過議員的是黃珊珊跟林國成，所以為什麼我們強調每周2次晨會，因為有些議事規則，其他“立委”還是要熟悉。



柯文哲說，政治本來就是一個學習的過程，如果一定要有經驗的人才可以當，那永遠沒有素人從政的可能，但我們也要兼顧效率、品質，利用晨會讓比較有經驗的人，帶立志從政的人。

