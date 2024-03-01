歐冠昇回顧3年CEO任期　盡力做好每件事

歐冠昇（左）今日起退任港交所行政總裁，由陳翊庭（右）接任。（大公報） 中評社香港3月1日電／昨日是港交所（00388）主席史美倫、行政總裁歐冠昇退任前最後一份全年業績。史美倫在業績報告提到，在過去6年兩度擔任港交所董事，期間全球挑戰重重，但仍實現很多對港交所未來十分關鍵的舉措，包括各項互聯互通計劃、優化上市機制、大幅提升集團在全球對話及互動中的參與度及影響力等。



大公報報導，昨日為歐冠昇在港交所最後工作日，今日起由陳翊庭出任行政總裁。歐冠昇表示，任內盡其所能做每一件事，亦無任何遺憾，並對任內港交所提出的各項策略倡議感到自豪。雖然宏觀經濟及地緣政治環境仍然複雜，但港交所對前景保持審慎樂觀。他又形容，擔任港交所行政總裁是一趟獨一無二的旅程，在任3年間面對宏觀環境重重挑戰，但集團財務表現保持穩健，並取得很多工作成果，期望繼任人能繼續帶領集團把握未來機遇。



環境艱難 但充滿機遇



歐冠昇強調，現時處於艱難時期，市場信心不足，本港大多數上市公司與港交所一樣，正受很多因素衝擊，但大家“同坐一條船”。而且不應因為現時內地資產估值非常低，而改變港交所聯繫內地與全球的策略，因為這是港交所的優勢所在。中長期而言，內地占全球經濟比例近20%，國際投資者在內地投資仍顯著不足，內地投資者投資全球也明顯偏低，港交所只要建立好基礎設施，當時機來臨便能受惠，未來會充滿機遇，而且港交所處於非常有利位置，對集團的策略有信心。



他又透露，過去35年無間斷地工作，卸任後會先休息一段時間，未來將繼續留在香港，也會到美國探親，也計劃到歐洲及亞洲地區旅行，惟未有提到職場去向。史美倫則感謝歐冠昇任內帶領港交所度過備受疫情及全球市況疲弱影響及充滿挑戰的時期，亦相信接任的陳翊庭經驗豐富，有助帶領港交所未來發展。