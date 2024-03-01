交錢就能“戴國字帽”？

中評社北京3月1日電／據新華每日電訊報導，“提供民營企業混改，讓民企成為國企子公司，代持股份不參與管理。名額有限！”“央企國企混改很火，私企掛靠國企，直接改制為國營公司”……在網絡上經常可以看到類似廣告，宣稱民營企業能通過掛靠獲得央企國企背景加持，提升投標、融資競爭力，還無需被管理。



新華每日電訊記者調查發現，一些中介機構打著混改名頭，向個別民企收取高額服務費承攬掛靠業務，甚至以此行騙套取資金和股權，既影響民企發展，也有損地方營商環境。



以混改之名精心包裝，代辦掛靠牟利詐騙



租用北京王府井核心地段辦公、打著“協助地方發展”旗號、層層掛靠“拉大旗，作虎皮”……浙江省諸暨市公安機關2022年破獲一起特大系列性合同詐騙案件，犯罪團夥借助掛靠方式對外以“中字頭”央企面目示人，借混合所有制改革為由，打著“央企”名號騙取困難民企股權、資金，36家被騙民企遍及浙江、安徽、廣東等16省24市，涉案股權、資金數額巨大。



2021年年初，諸暨市公安局接到報案：當地一家民營企業為解決融資困境，與自稱央企的華控建投集團有限公司簽訂收購合同。進入融資環節，這家民企發現，華控建投並非真正的央企，而這家諸暨民企已經付出的合同保證金、居間費、承包經營費等名義費用以千萬元計。



“企業負責人經掮客介紹結識華控建投，對方給出的條件頗為誘人，稱收購不僅可以增加銀行授信，還能解除個人擔保。”辦案民警周水橋說。這位歷練商海多年的企業家仔細研究了華控建投的股權結構，又托人從市場監管部門查詢，最終相信了其央企背景。



簽訂合同將股權及資產轉讓給華控建投後，這家諸暨民企卻無法獲得授信，隨即選擇報案。2021年3月1日，諸暨公安以涉嫌合同詐騙罪立案偵查。紹興公安成立專案組深入拓展擴線，並於2022年7月集中統一收網，成功破獲宋某、趙某某等14名犯罪嫌疑人借混合所有制改革為由，打著“央企”名號騙取困難民企股權、資金的特大系列性合同詐騙案件。

