藍白推縮短陸配入籍年限　綠委極力反對

綠委賴瑞隆接受訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月1日電（記者 黃筱筠）有關於民進黨與民眾黨將力推陸配入籍縮短年限，民進黨新系“立委”賴瑞隆今天受訪說，政策調整是重大事件，陸配年限放寬，包括對台灣健保資源影響等都要審慎思考，特別是兩岸持續緊張狀態下，政府與民眾都會比較謹慎，在人權與“國安”下達到比較好效果，不要輕易升溫或是做政治性討論，也不要輕易走入對抗的局路，要審慎思考外配、陸配權益等，做綜合性考量。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨在“立法院”目前席次少數，國民黨、民眾黨兩黨絕對不要陷入數字迷思，認為想做就不顧社會觀感、“國家安全”、社會秩序，這對於外籍配偶公平性欠缺。我們背後民意一定會反制，“這樣的政治後果，藍白兩黨要三思後行”。



國民黨提出放寬陸配取得身分證年限從6年縮短到4年，但“行政院”說這涉及“國安”疑慮，而擠壓健保之說是否假消息？



賴瑞隆表示，政策調整是重大事件，陸配年限放寬，包括對台灣健保資源影響等都要審慎思考。特別是兩岸持續緊張狀態下，政府與民眾都會比較謹慎。更何況會影響健保，不管額度是多少，要調配都會影響，在“國會”討論下，對整個陸配、外配權益去思考，在人權與“國安”下達到比較好效果。不要輕易升溫或是做政治性討論，不要輕易走入對抗的局路，要審慎思考外配、陸配權益等，要綜合性考量。

