鄭志剛：撤辣釋購買力　交投至少飈50%

鄭志剛預期，全面撤辣將刺激市場交投，但樓價短期未必大漲。（大公報） 中評社香港3月1日電／新一份財政預算案宣布樓市全面撤辣。新世界發展（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛昨表示，撤銷樓市辣招、放寬按揭貸款、暫停壓力測試等一系列措施，將有效打通換樓鏈，充分釋放市民購買力，亦能吸引投資客重回市場，相信有助恢復社會情緒，為香港經濟帶來正面幫助，惟市場仍有不少單位供應，樓價未必大升。



中產家庭受惠 帶動換樓需求



大公報報導，參考去年10月施政報告減辣後市場表現，兩個月內成交宗數出現兩成升幅，鄭志剛預計，是次全面撤辣，市場交投量將至少錄得四至五成升幅。他解釋，市場一向有強勁剛需，隨著包括辣招在內的多項政策優化，許多中產家庭將受惠，無論是考慮上車還是換樓，相信長時間儲備的購買力將得到釋放。



鄭志剛續說，目前樓市租金回報平均在3厘以上，並且過去一年租金水平持續上漲，在特區政府取消額外印花稅的背景下，將會刺激用家和投資者重新入市，同時也能吸引那些尋求穩定回報的投資者入場。



另外，各項人才入境計劃共有約10萬人陸續抵港。鄭志剛預計，抵港人才中約有六成為已婚人士，會帶著全家抵香港，有不少暫時選擇租樓，但安頓後會在香港買樓，落地生根，成為樓市新的剛需來源，相信全面撤辣有助吸引這些家庭更快上車置業。



儘管撤辣有助活躍樓市，但鄭志剛認為，短期未必能見到樓價大幅上漲，因為市面上仍有不少單位供應。



鄭志剛並指出，暫停壓力測試意味著美國息口可能見頂，預計今年下半年有機會逐漸回落，相信對樓市有正面影響。他強調，新世界發展對本港樓市前景持樂觀態度，相信市場將逐漸﻿復甦，做到量升價穩。



商業物業方面，鄭志剛表示，金管局放寬非住宅物業承造按揭比例，市場反應正面，資金鬆動有助市場回暖，全年非核心資產出售目標由60億元調高至80億元，相當於淨負債減少3.4%，短期將公布幾個非常成熟階段的項目。