外交部：安理會改革應讓所有會員國都受益

中評社北京3月1日電／據新華社報導，就聯合國安理會改革有關問題，外交部發言人毛寧29日答記者問時表示，中方支持對安理會進行必要的改革，使發展中國家、中小國家能夠有更多機會參與安理會決策。具體怎麼改革，要由會員國進行認真充分協商，照顧所有國家關切。



當日例行記者會上，印度報業托拉斯記者提問：中國外交部長王毅28日會見負責安理會改革事務的聯合國官員，外交部已發布相關消息稿。包括印度在內的一些新興國家批評中國阻礙安理會改革。中方就安理會改革提出了什麼具體方案？



毛寧說，安理會改革是聯合國整體改革的有機組成部分。中方支持對安理會進行必要的改革，使安理會更好地履行維護國際和平與安全的重要職責，更好地應對當前重大全球性挑戰。



“我們認為，改革應當切實增加發展中國家的代表性和發言權，讓更多中小國家有機會參與安理會決策，把維護國際社會團結合作放在重要位置，通過會員國認真充分協商，尋求最廣泛共識，達成‘一攬子’解決方案。”她說，“改革應當讓所有會員國都從中受益，而不是服務少數國家私利。”



這位記者又問：你剛才提到，安理會改革不應“服務少數國家私利”。這正是外界對五個常任理事國的批評之處。整個安理會體系為五個常任理事國的利益服務，其他會員國只能自行維護自身利益。



毛寧表示，聯合國是具有最廣泛代表性的國際機構，應當代表全世界所有國家。

