八達通通全國　北上搭車照“嘟”

八達通公司即將推出全國通八達通卡。圖為香港市民利用八達通卡乘搭港鐵。資料圖片 中評社香港3月1日電／將覆蓋內地320城市，月內公布詳情。



香港文匯報報導，被譽為全球電子貨幣始祖的香港八達通，即將進一步衝出香港。八達通公司即將推出全國通八達通卡，屆時一卡在手便能繳付內地320個城市及香港的公交系統車費，詳情最快月內公布。另外，去年12月4日起，香港轉數快與泰國PromptPay正式對接，提供跨境二維碼支付互通服務，八達通是參與機構之一，農曆新年前後對比，八達通用戶在泰國平均消費額大增7倍，有關服務未來或拓展至更多港人喜愛的旅遊地點，包括日本、韓國、台灣地區等。



香港復常通關後，港人北上成風，八達通行政總裁應天麒昨日在傳媒午宴上透露，今年1月於內地使用八達通銀聯QR code的用戶數量是去年同期的4倍，交易額及交易宗數俱升6倍。



應天麒透露，八達通即將推出全國通八達通卡，能連接內地“全國一卡通”系統，使持卡人在內地320個城市乘車時，該卡內的港元儲值會自動兌換為人民幣扣車資，最快月內公布詳情。



據悉，申請該卡無須實名登記，並可以用港元增值，人民幣支付，初步會在指定港鐵站出售，如高鐵西九龍站等。日後訪港旅客或北上港人，一卡在手搭公交車通行無阻。



港人新春在泰用八達通增7倍



另外，去年12月4日起八達通銀包Plus及Pro的用戶於泰國 PromptPay商戶購物及乘搭指定交通工具時，只需開啟八達通銀包掃描二維碼，便可即時進行兌換和付款。農曆新年期間，八達通銀包客戶在泰國的平均消費額較去年12月大增7倍。客戶在泰國以八達通消費的類別，不乏中高端消費項目，如惠顧米芝蓮餐廳、牙齒保健服務等，單筆消費金額高達9，900元。



對於未來八達通產品的發展方向，八達通產品部總監葉勁生表示，疫情之後，市民消費習慣轉變，更青睞網上購物、網上訂餐等，八達通有意拓展業務至有關交易平台，亦希望進一步進軍海外市場。



他說：“一些外賣平台本身支援信用卡支付，還有不少快餐連鎖店有手機落單服務，希望這些平台未來也能夠增加八達通網上支付。”



另外，有見泰國PromptPay的成功經驗，公司有意將跨境二維碼支付互通服務，拓展至其他港人愛遊地點，比如日、韓、台灣地區等。



逾兩萬的哥開通八達通付款



另外，1月25日起，八達通開放的士支付網絡予其他支付工具，使用商用八達通的的士司機，可接受乘客用銀聯、AlipayHK、內地支付寶等付款，的士司機可免費使用相關服務至2025年，目前已有逾兩萬名的士司機開通服務。



八達通營業及市務總監李玉兒表示，司機對開放支付網絡反應正面，特別是方便接載遊客，避免了乘客沒有港幣現金時的尷尬，本地市民也免去了找零的麻煩。開放支付網絡後的一個月內，申請商用八達通的司機數目較上一個月增加近七成，現有約2.3萬名的士司機開戶，八達通流動收款機的用量也俱增一成。