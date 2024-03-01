以真實親誠發展中非團結合作

中評社北京3月1日電／據新華社報導，2月28日下午，習近平主席在人民大會堂同來華進行國事訪問的塞拉利昂總統比奧舉行會談。



比奧總統是2024年習近平主席接待的首位非洲朋友，也是甲辰龍年新春訪華的首位外國元首。歡迎儀式、會談、見證簽署合作文件、歡迎宴會……習近平主席為遠道而來的客人舉行系列國事活動，雙方在親切友好的氛圍中長時間深入交流。



“中國一貫主張國家不分大小、強弱、貧富，都是國際社會平等一員，應該相互尊重、平等相待。”多年來，人們從習近平主席的元首外交實踐中真切感受到：中國是這樣說的，也是這樣做的。



中國是世界上最大的發展中國家，非洲是世界上發展中國家最集中的大陸。中非人民歷來心心相印、風雨同舟、患難與共。正如習近平主席2013年3月訪非時在坦桑尼亞尼雷爾國際會議中心的演講中所講的：“我們雙方談得來，覺得相互平等；我們不把自己的意志強加給你們，你們也不把自己的意志強加給我們”“我們都把對方的發展視為自己的機遇，都在積極通過加強合作促進共同發展繁榮”……



2013年3月，習近平擔任國家主席後首次出訪期間，在非洲提出真實親誠對非政策理念。2018年9月，中非合作論壇北京峰會舉行，習近平主席特意安排時間，同所有與會非洲領導人“一對一”會談會見。2023年8月，習近平主席訪問南非期間，又和南非總統拉馬福薩共同主持中非領導人對話會，同非洲朋友共敘團結友誼。



十多年來，在習近平主席真實親誠理念引領下，高水平中非命運共同體建設持續推進。這次同比奧總統會談，習近平主席又一次明確表示：中國始終把發展同非洲國家團結合作作為對外政策的重要基石。

