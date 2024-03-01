法國“電池穀”期待從與中國合作中獲益

中評社北京3月1日電／據新華社報導，在法國北部上法蘭西大區正在建設中的“電池穀”，中國新能源汽車產業鏈上下游企業的參與備受關注。接受採訪的法國車企高管、地方招商機構、相關學者表示，中國企業在電動汽車領域取得了真正的領先地位，法國業界期待與之合作，從中獲益。



法國“電池穀”北起敦刻爾克，南至杜埃，全長約100公里。在“電池穀”中部的呂茨，中國敏實集團與法國雷諾集團於2023年聯合投資的兩條電池盒生產線已啟動生產。雷諾呂茨廠區經理讓—呂克·布瓦告訴記者，生產線不到三個月就安裝完畢，合資公司正在加緊為雷諾新款電動車生產電池盒。



在生產現場，60多台焊接機器人、搬運機器人有序工作。布瓦介紹說，電池盒必須實現密封、散熱、高精度三大功能，中國合作夥伴擁有產品和工藝方面的多年經驗和專有技術，雷諾與之合作避免了從零開始，敏實在法國建廠也可承接其他汽車集團的訂單。“這一合資項目取得成功，是雷諾開展其他合作項目的展示窗口。”



雷諾計劃從2025年起每年在法國本土生產40萬輛電動汽車。法國總統馬克龍曾提出，到2027年法國實現電動汽車年產量100萬輛、2030年電動汽車年產量200萬輛、2035年新產汽車100%為電動汽車的目標。為此，法國最大的汽車製造中心——上法蘭西大區全面啟動了汽車行業電氣化轉型。



2018年，上法蘭西大區就提出建設“電池穀”，近三年有4家超級工廠落戶，總產能超過100千兆瓦時電池電量。已投產的ACC電池廠由斯泰蘭蒂斯集團、道達爾能源和梅賽德斯－奔馳合資組建，此外，一家法國初創企業以及兩家由中國企業投資的電池廠正在建設。

