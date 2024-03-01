藍委們呼籲修正過時電子簽章法　民眾更便利

藍委葛如鈞、吳宗憲和徐巧芯召開記者會，要求政府機關導入電子簽章。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月1日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葛如鈞、吳宗憲和徐巧芯1日上午共同召開記者會，要求政府機關儘速修法，導入電子簽章，讓社會數位化從公部門開始落實。他們指出現行電子簽章法已經是22年前制定的，與現今的科技發展和社會需求不相符。因此國民黨團將會提出新的修法草案，希望能夠更新電子簽章法，讓電子簽章能夠更廣泛、更安全、更便利地運用在各種場景中，尤其是政府部門的服務。



葛如鈞指出，現行的電子簽章法第三條明定本法主管機關為“經濟部”，但是“行政院”卻在2022年以行政命令的方式將主管機關由“經濟部”改為數位部，這是違反法律程序的，也顯示了“行政院”對於電子簽章法的漠視和保守。



葛如鈞說，根據數位部提供的資料，目前“中央政府”仍有26個機關以行政命令排除電子簽章的適用，包括“外交部”、“警政署”、“財政部”、稅務署、“金管會”、銀行局等，這對於民眾的日常生活造成了很大的不便，例如辦護照、跑銀行、兌換中獎發票等都需要紙本簽名。他分享了自身經驗，他曾經為了回來台北簽名，48小時之內飛越台北和美國矽谷2萬公里來回，非常痛苦。他認為，這是不合理的，政府部門應該要提供更便利的服務給民眾，而不是讓民眾一等再等。



吳宗憲則從法律的角度，說明了電子簽章法的必要性和優勢。他說，他以前是一個執法者，現在是一個造法者，他深刻體會到法律的設計對於執法的影響。他說，現在的簽名一個常態化的行為，但是在法院沒有相關的法律可循之下，對於民眾是非常不便利的，因為簽名的真偽很難辨識，而且需要舉證。

