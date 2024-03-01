密歇根州初選，為何10萬人投下“抗議票”

中評社北京3月1日電／據新華社報導，美國2024年總統選舉密歇根州初選日前舉行，現任總統拜登和前總統特朗普各自在黨內初選勝出。這一結果沒什麼意外，更吸引媒體關注的是民主黨初選有超過10萬人把票投給了“不作承諾”選項。



“不作承諾”是密歇根州黨內初選投票中一項特有選擇，即選民只表達黨派傾向，但不支持某個具體候選人，也被美國媒體稱為“抗議票”。密歇根州有大量阿拉伯裔美國人，他們不滿新一輪巴以衝突爆發以來拜登政府“拉偏架”，一些活動人士發起名為“傾聽密歇根”的活動，推動民主黨選民通過初選向拜登表達抗議，敦促美國政府停止為戰爭提供資金、呼籲停火。



“傾聽密歇根”活動組織者表示，他們的目標是1萬人投“不作承諾”，這不是“反拜登”活動，而是人道主義投票，是一次“抗議投票”。



最終，超10萬人響應。密歇根州迪爾伯恩市市長、阿拉伯裔人士阿卜杜拉·哈穆德表示，這是一場勝利，希望拜登聽聽這樣的聲音。



反戰情緒在密歇根州校園裡也很強烈。密歇根大學民主黨學生組織聯合主席亞當·拉卡斯表示，從很多學生的態度來看，他們要麼對拜登政府感到失望，要麼選擇遠離政治，不願牽扯到相關話題的討論中。



底特律韋恩州立大學24歲的學生侯賽因·巴齊在美國2020年總統選舉時曾支持拜登，這次卻投了“抗議票”。巴齊說，希望巴以雙方立即停火，這就是他們的態度。



隨著巴以衝突持續升級、以色列在加沙地帶軍事行動造成的巴勒斯坦平民死亡人數不斷攀升，美國輿論愈加撕裂，對美國政府的批評更是不絕於耳，左翼對拜登施加的壓力也越來越大。《紐約時報》寫道，拜登在以色列政策上陷入困境，他在加沙衝突上的立場激怒了美國年輕人和阿拉伯裔美國人，但任何改變又可能疏遠猶太裔選民。



據美國媒體報導，美國總統國家安全事務副助理喬恩·芬納2月初曾到訪阿拉伯裔美國人集中聚居的迪爾伯恩市。在與當地阿拉伯裔政治領袖會談時，芬納承認，拜登政府“非常清楚地意識到”其在應對巴以衝突中的做法存在“失誤”。

