這幕自焚悲劇拷問美國政客的良知

中評社北京3月1日電／據央視新聞報導，“沒有什麼比一位美國軍人在以色列駐美大使館前自焚，更能體現人們對美國政府以色列政策的不滿了。”在25歲美國士兵布什內爾自焚身亡後，美國“政客”網站指出，這是美政府內部憤怒情緒的升級。



綜合相關報導，布什內爾來自美國空軍，隸屬於某情報監視偵察聯隊。當地時間25日，他獨自走到以色列駐美使館門前，把燃料澆到身上引火自焚，期間多次高喊“解放巴勒斯坦！”由於傷勢嚴重，布什內爾不幸離世。“我將不再參與種族滅絕”——在一段事前錄制的視頻中，這位年輕軍人留下了這樣的話。



布什內爾以如此慘烈的方式進行抗議，背後有什麼隱情？據布什內爾的朋友向媒體透露，自焚事件發生前一天，布什內爾與他分享了不少軍事內幕，稱“美軍直接參與了針對巴勒斯坦人的種族屠殺”。有美媒報導，早在去年10月，美國就在以色列部署了特種部隊。布什內爾對美軍“輕率動用武力”的態度非常反感，曾考慮過提前退役。



在社交平台上，很多美國網民對布什內爾表示同情和理解，稱他是“美國的良心”，抨擊美國政府應為自己的以色列政策感到羞恥。還有人質疑：為什麼那些聲稱“新聞自由”的西方主流媒體，對這件事反應遲緩？為什麼眼見布什內爾置身火海，一旁的美國警察卻拿槍指著他，不採取任何救援？為什麼美國國防部除了表達“遺憾”之外，絲毫沒有表現出反思？



事實上，這不是美國第一次發生類似的極端事件。去年12月，在亞特蘭大以色列領事館前，一名女子使用汽油自焚，被嚴重燒傷。據“政客”網站報導，在布什內爾自焚前，美國政府官員也對美國的加沙政策表示失望。“政府對暴行視而不見，我不能保持沉默。”一名高級政府官員在1月份的辭職信中寫道。



自去年10月以來，新一輪巴以衝突已造成近3萬名平民喪生，近200萬人流離失所。這場血淋淋的衝突，凸顯了從根本上解決巴以問題的迫切性，也映射出美國偏袒以色列政策的惡果以及“美式人權”的虛偽與雙標。

