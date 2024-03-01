法律界：早日完成立法　全力拼經濟謀發展

中評社香港3月1日電／據大公報報導，多名法律界人士認為，如今23條立法的氛圍已完全不同於20年前，縱觀香港和世界發生過的事件，香港市民更加明白到國家安全的重要性。希望立法工作早日順利完成，往後的日子香港可以輕裝上陣全力拼經濟，謀發展，助“一國兩制”行穩致遠。



梁愛詩：其他國家條文更嚴格



前律政司司長梁愛詩表示，維護國家主權、安全和發展利益是香港的憲制責任，如今全球形勢錯綜複雜，面對國家安全風險，基本法23條立法工作已經不能再推遲，必須盡快完成。



梁愛詩在2003年曾有份推動立法，她提到，自2003年至今關於國家安全的概念經過了很大發展，過往大家的認識是基本法23條中提到的“若干危害國家安全的行為”，包括叛國、分裂國家、顛覆政權、洩露國家機密、煽動叛亂等；經過香港2014年非法“佔中”和2019年黑暴事件等，大家知道國家安全並非僅僅局限於政治安全和國土安全，也出現很多新的國家安全問題需要處理。她強調，其他國家同樣重視國家安全，且他們的立法條文更為嚴格。現在咨詢時間已經足夠讓大家理解相關問題，認為時機成熟，且草案刊憲後仍有機會向立法會表達意見。



梁美芬：應珍惜自主立法機會



港區全國人大代表、基本法委員會委員梁美芬表示，23條立法工作有很強的社會共識，市民和業界都支持盡快完成23條立法。她相信很多人已經充分理解了23條的內容，明白此次23條立法不僅是履行憲制責任，同時亦是一個自行立法，追趕世界趨勢的機會。她強調，現如今23條立法的氛圍已完全不同於20年前，更重要的原因是縱觀香港和世界發生過的事件，香港市民能夠更加明白到國家安全的重要性。



“人的認知都是透過經歷”，梁美芬指出，香港社會已經明白，假若國家安全法律存在很多漏洞，社會安寧則無法得到保障。她亦表示，香港應該珍惜，而非抗拒自主進行23條立法的機會。梁美芬表示，中央信任香港能夠自行完成23條立法，而香港應該好好把握這個機會，“交到好的功課。”她強調，希望這次能在三個月內完成審議工作，順利通過有關法律。

