香港23條立法咨詢結束　逾98%支持立法

中評社香港3月1日電／據大公報報導，特區政府於1月30日至2月28日就基本法第23條立法開展公眾咨詢。保安局發言人表示，截至2月28日晚上11時59分，特區政府在公眾咨詢期間一共收到13147份意見，當中有12969份支持及提出正面意見，占總數98.64%。特區政府感謝市民踴躍參與公眾咨詢，並很高興見到社會對盡早完成立法的共識。特區政府會全速整合咨詢結果，爭取盡快將《維護國家安全條例》草案定稿，以提交立法會審議。



特區政府同日發表聲明，針對美國政府、英國外相關於23條立法的偏頗和具誤導性言論表示強烈不滿和反對，駁斥其言論反映雙重標準，強調每個國家或地區都有權根據自身情況及需要，以最合適的方式進行立法，並應尊重其他國家或地區的制度，不可唯我獨尊，干預其他國家或地區的立法程序。



咨詢期結束 收13147份意見



特區政府在基本法第23條立法公眾咨詢期間一共收到13147份意見，當中有12969份支持及提出正面意見。保安局發言人昨天表示，另有85份意見屬單純提出問題，或表達的意見不能反映其立場（占總數0.65%）；反對建議的則為93份（占總數0.71%，當中有超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國的人），上述結果反映立法建議獲大部分市民支持。而就所收到的意見，涵蓋立法建議的不同範疇，亦有其他有關維護國家安全的建議，為擬定條例草案的過程提供寶貴的參考。



發言人指出，自公眾咨詢開展以來，香港特區政府籌辦了近30場咨詢會，多達3000人次參與，包括本地和國際商界、法律界、金融界、教育界、新聞界和其他專業界別、全國性團體代表、地區人士、政黨和相關團體等，以及外國領事。絕大部分與會者表示支持立法。



此外，不同界別、不同專業的組織及團體在公眾咨詢期間亦通過公開發表聲明、發表署名文章或聯名致函等方式，踴躍表達支持特區政府的立法工作，截至2月27日，數目達512個，有部分聲明亦以回應公眾咨詢形式提交給特區政府。

