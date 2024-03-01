中國多地在美國舉辦活動受到積極回應

中評社北京3月1日電／據新華社報導，近日，中國陝西、湖南張家界和天津濱海新區等多地在美國紐約等地舉行活動，推介當地文化旅遊產品和投資機會，得到美國業內人士的積極回應。



陝西省文化和旅遊廳與中國駐紐約旅遊辦事處27日在紐約市舉辦陝西文化旅遊推介會，向百餘名中外嘉賓介紹當地文旅產品和服務。



陝西省文化和旅遊廳副廳長杜金根表示，美國長期居於陝西入境旅遊市場前三甲。去年聖誕節期間陝西在時報廣場大屏幕上投放陝西重點文旅產品宣傳片，向美國朋友們發出熱情邀請。



美國旅遊批發商協會總裁兼首席執行官特裡·戴爾在致辭中表示，協會140個旅遊批發品牌中，目前向中國提供旅遊產品的有68家，這方面仍有工作要做。戴爾說，旅遊業最擅長的是在兩國之間架起溝通的橋梁，促進民間交流，這有助於培養同理心。他對美中之間旅遊業發展前景感到樂觀。



美國倪德倫環球娛樂公司總裁兼首席執行官小羅伯特·倪德倫表示，該公司與陝西旅遊集團合作打造的百老匯式音樂劇《絲路之聲》是文化合作的榜樣。倪德倫在接受新華社記者採訪時說，音樂劇《絲路之聲》不僅受到中國觀眾歡迎，也受到紐約和世界其他地區觀眾的喜愛，希望有朝一日讓《絲路之聲》在百老匯上演。



湖南省張家界市24日在美國紐約舉行文化旅遊推介活動，約70位來自美東政商界人士和華僑華人代表出席，中美旅行社現場簽訂合作協議。

