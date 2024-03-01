“中國文化日”在堪培拉舉辦

中評社北京3月1日電／據新華社報導，中國駐澳大利亞大使館日前在澳首都堪培拉舉辦“中國文化日”新春招待會。澳政治、文化、商務、科技、教育、媒體、僑界以及外國駐澳使團代表等各界嘉賓、友好人士180多人出席活動。



此次“中國文化日”以“千年古都，常來長安”為主題，由中國駐澳大利亞大使館、西安市文化和旅遊局共同主辦，悉尼中國文化中心協辦。當晚，大使館庭院和宴會大廳張燈結彩，活動現場洋溢著喜慶氛圍，展出了陝西省戶縣農民畫、秦腔戲服、唐三彩、戲曲臉譜和柴燒食器、柴燒茶具等展品，還布置了漢服、書法、剪紙、篆刻、木版年畫、宋式點茶等非遺文化體驗展台。



中國駐澳大利亞大使肖千在致辭中表示，隨著中澳人文交流不斷深化，春節越來越成為澳大利亞一個國際化的節日，不同族裔在澳共同慶祝歡樂春節。希望通過“中國文化日”活動增進中澳人民的友好感情，用文化譜寫友誼新篇章。



澳大利亞首都地區議員帕特森在致辭中表示，澳中兩國人文交流源遠流長，雙方在文化、旅遊以及留學生交流等領域深入開展互利合作。這種多層次的合作關係十分獨特，值得雙方共同為之慶賀。



澳方其他來賓表示，中國多年來一直是澳大利亞最大貿易夥伴，北京與堪培拉是友好城市，中國遊客數量占堪培拉外國遊客總數的20%，諸多理由表明澳中理應是合作夥伴。澳方願繼續努力，把雙邊友好合作關係推向更高水平。