兩專業人士遭電騙　損失1400萬

中評社香港3月1日電／據大公網報導，警方2023年錄得整體科技罪案達34112宗，較2022年增加近一半，涉及損失金額大幅增加71%至54.9億元，警方形容香港每13分鐘就有一宗騙案發生，最近又有兩宗大額騙案發生，兩名受害人均為高學歷專業人士，從來沒有想過自己會受騙，二人合共損失近1400萬。警方提醒市民使用“防騙視伏App”，可自動協助篩查騙案電話及網站。



第一宗投資騙案受害人為60歲男子，為高學歷專業人士，去年12月中，騙徒透過社交平台LinkedIn聯絡他，並自稱投資專家，接著他們透過WhatsApp聊天。其後騙徒誘騙受害人下載虛假投資應用程式“Eikrt.me”並投資加密貨幣泰達幣（USDT）。



下載假程式投資加密貨幣



於今年1月5至6日期間，受害人曾兩度向騙徒所提供的銀行賬戶轉賬共80萬元入金。受害人曾成功從該虛假投資應用程式的賬戶提取約30萬元投資收益。由於在短短兩日內確實收到了金錢，受害人不虞有詐繼續投資。今年1月13日至2月21日期間，受害人進一步將約900萬元轉賬至騙徒所提供的十多個銀行賬戶，但其後無法取回資金，騙徒亦失去聯繫。



另一宗案件為假冒官員騙案，受害人為一名53歲男會計師，他於去年11月22日，接獲一名自稱為內地國家安全人員的騙徒來電，指控受害人發送涉及日本核污水處理的煽動訊息，違反國家安全，受害人否認指控。案件輾轉有三名騙徒接觸受害人，指示他購買一部新手機，並利用社交通訊程式Telegram進行溝通，其間又指控他參與國際金融詐騙案，並要求提供擔保費供調查。去年11月至今年1月期間，受害人將合共440多萬元透過支票存入兩個按騙徒指示新開的銀行賬戶，並向騙徒提供銀行賬號和密碼，其後又將額外約40萬元的所謂擔保費轉往一個內地戶口。



（來源：大公網）