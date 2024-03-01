新竹縣長楊文科遭檢調調查　傅崐萁率藍委挺

國民黨團召開記者會，聲援新竹縣長楊文科。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新竹縣長楊文科昨遭檢調帶回調查，今日凌晨訊後以新台幣50萬元交保。國民黨“立法院”黨團今日上午召開記者會聲援，藍委透露此案缺乏證據，楊本來還不願接受交保，是在律師團勸說下妥協。藍委質疑，昨天正好民進黨台南市長黃偉哲也被約談，偵辦楊是為了恐怖平衡、轉移焦點。



國民黨團今日召開“聲援楊文科縣長”記者會，由黨團總召傅崐萁主持，黨團首席副書記長林思銘、黨團副書記長王鴻薇、羅智強、許宇甄以及“立委”徐欣瑩出席。總共六位藍委出席記者會，高規格力挺楊文科。



楊文科今日發聲明表示，尊重並全力配合司法調查，但絕無任何不法，各界勿捕風捉影。



“豐邑建設”位於新竹縣竹北市建案“豐采520”，去年因周邊道路10個月內出現5次“天坑”受到注目，負責核發建照的前新竹縣公務處長江良淵，並從其住處天花板、排水管搜出百萬元現金。外傳楊文科被傳就與這次天坑案向上發展有關。



傅崐萁表示，前台南市政府經發局長陳凱凌被收押至今，延宕到昨天才約談台南市長黃偉哲，台南光電案還開過88槍，這種重大案件竟然現在才約談黃偉哲，而且是過場之後立刻請回，如果楊文科是因為天坑案被約談，那高雄曾有3000個天坑請問要約談前市長陳菊幾次？此時此刻用這種雷霆萬鈞的手段，就如同九合一選前對宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安的手法一樣，民進黨操作司法，今天再次對一身清白的楊文科進行調查。



傅崐萁批，2017年、2018年台南與高雄的天坑幾千個，請問約談了哪一位市長？民進黨的政治司法追殺可以免了，現在藍白合“國會”過半可以全面箝制民進黨，民進黨應該放下屠刀，回頭是岸，不要司法迫害。



林思銘表示，今天要為楊文科說句公道話，楊文科一向奉公守法，新竹縣各項指標招商成績，以及人民幸福感受都是前幾名，檢調這次因為天坑案，在這個時機點搜索楊文科，還以50萬元交保，這個時機做大動作調查就是政治操作，刻意在520前進行政治操作，非常不可取，因人設事打壓藍營，包括台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑近期都受到攻擊，不免讓人懷疑是對藍營縣市首長的刻意攻擊。

