民主基金會執行長誰任命？陳以信批綠綁架韓

針對台灣民主基金會董事長及執行長人選議題，陳以信在臉書發文批評民進黨。(照:陳以信臉書) 中評社台北3月1日電／台灣民主基金會3月改組，董事長依往例將由“立法院長”韓國瑜出任，卻有綠委稱未來的執行長人事，要依循慣例由“總統”任命。前“立委”、民主基金會現任董事陳以信發文批評，原來民進黨不是“卡韓”而是“綁韓”。而陳也強調，自己對執行長位置毫無興趣。



現任民主基金會執行長為“交通部”前政務次長黃玉霖。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤之前受訪時強調，民進黨會依循慣例，也希望未來董事長在執行長人事也要依循慣例由“總統”來任命。



陳以信在臉書指出，近來台灣民主基金會的人事糾紛，民進黨說無中生有但空穴不來風，現在圖窮匕見民進黨用意在搶執行長，原來此舉不是“卡韓”而是“綁韓”，還拿出“祖制”當借口，其實民進黨就是不願把執行長人事權交出來。



陳以信說，民進黨所謂祖制，由“總統”任命執行長，根本違反章程規定，根據民主基金會章程第十條：“本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之。執行長受董事長指揮、監督及綜理本會所屬會務，並對董事會負責。”



陳以信說，根據規定，執行長就是由董事長提名並指揮監督，執行長就是執行董事長的決策並對董事會負責，哪有什麼執行長應聽命“總統”的祖制空間？請民進黨別再胡扯祖制，一切就照章程走，再次呼籲民進黨適可而止，不管是卡韓或綁韓都違反章程與慣例，基金會也應該儘早舉行董事會完成交接，讓這齣人事亂象儘早落幕，別讓台灣民主的代表因政府不當介入而蒙塵。