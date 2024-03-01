戰狼風格惹議　北市首任青年局長殷瑋這麼說

台北市政府顧問兼發言人殷瑋，將出任首任青年局長。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨台北市長蔣萬安執政的台北市政府小“內閣”進行人事異動，其中將成立的青年局，首任局長由府發言人兼市政顧問的殷瑋出任，由於殷瑋自馬英九時期即有名氣，“戰狼”風格被民進黨台北市議員所批評，蔣萬安1日也幫殷瑋緩頰，但殷瑋則妙喻“有人覺得火小一點、有人喜歡火大一點，我是廚師，就配合客人！”



台北市府小“內閣”人事異動，原環保局長吳盛忠傳出因深坑大火一事請辭獲准，新任局長由原“客委會主委”徐世勳出任，“客委會主委”則由33歲周羿希出任，將成立的青年局首任局長為殷瑋出任，府副發言人蔡畹鎣兼任青年局專門委員，青年局也被外界認為有布局選戰之意。



現年41歲的殷瑋，出生於雲林縣，澳洲蒙納士大學法律博士，曾任馬英九辦公室發言人、“總統府”發言人、國民黨發言人、國民黨文傳會副主委、國民黨青年團執行長，並曾在“國安會”任職，也在澳洲歷任公部門媒體與溝通協調官、私人企業公共事務及“法務部”門負責人等職，曾是國民黨“立委”徐巧芯等人的“魔鬼教練”。



蔣萬安今日上午赴台北市大安森林公園出席2024台北杜鵑花季X大安森林公園三十有成開幕式，與會的還有工務局長黃一平、府發言人兼顧問兼準青年局長殷瑋、國民黨台北市議員秦慧珠、動物園長諶亦聰、台灣名廚“阿基師”鄭衍基等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪表示，他要謝謝吳盛忠付出，另外將籌備成立的青年局，會發揮更多年輕創意，殷瑋有完整的學經歷，在“總統府”、公部門、民間企業都服務過，還有國際觀，青年局還會成立第一個全台首個國際發展科，推動青年業務。徐世勲則是當過台北市議員，又對客家文化有非常好的績效。周羿希則是桃園客家子弟，也有“總統府”、“立法院”歷練。

