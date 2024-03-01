“數字工友”為春耕生產保駕護航

中評社北京3月1日電／據央視新聞報導，在春耕備耕的季節，新疆沙灣市的不少農戶提早來到農機市場挑選購買農機具，為春耕生產保駕護航。



在沙灣市的一家農機市場，播種機、拖拉機等各類農機具一應俱全。農機戶正在根據春耕春播需求，仔細挑選機型。農機經銷商忙著為前來咨詢的人講解所需農機具的操作方法、油耗、安全性能等知識，為2024年的春耕春播提供更加高效的農機服務保障。



1天生產150台大拖拉機是如何做到的



春耕備耕正當時，農機加工“加速跑”，國內主要的大型農機企業火力全開，生產線上“熱氣騰騰”。



這是一個生產大拖拉機的農機工廠，更是一個具備國際領先水平的現代數字化項目區。在傳統的產業工人身邊多了“數字工友”一起幹活。



這是一部自動化的AGV轉運小車，也叫做自動搬運機器人，它搬運的可不是小零件，而是拖拉機底盤。這個環節如果靠人工轉運，費時又費力，如今在它的幫助下，幾秒鐘就可以完成。



AGV轉運小車穿梭於工廠中，將所需材料接力送到工人和機器手臂旁邊。在緊接著的幾個主要環節中下料、焊接、塗裝、內裝都有機器人、機械手和機械臂搭把手，這些高效協作讓生產速度“跑起來”。



在這個數字項目區，拖拉機生產的幾十道工序都在不斷優化創新。這個沒有駕駛艙，更沒有駕駛員的拖拉機可以自由行走，指揮它行動的是一部手持操作面板，這是中國一拖新上線的無人駕駛拖拉機。