《2023年中國自然資源公報》發布

中評社北京3月1日電／據人民日報報導，自然資源部近日發布《2023年中國自然資源公報》（以下簡稱《公報》）。2023年，自然資源系統扎實做好自然資源要素保障，鞏固經濟回升向好基礎。耕地總量連續淨增加，國有建設用地供應保持高位，新一輪找礦突破戰略行動取得新進展，新增一批生態保護修復工程項目，服務民生更加有力有效。



嚴守資源安全底線。《公報》顯示，全國耕地總量連續淨增長，實現《全國國土空間規劃綱要（2021—2035年）》確定的18.65億畝耕地保護目標。2023年，全國地質勘查投入1105.0億元，新發現非油氣礦產地124處，圈定找礦遠景區112個，提交可供商業勘查找礦靶區102個。



優化國土空間格局。《公報》顯示，截至2023年末，除2017年已獲批覆的北京、上海規劃外，所有省級規劃和新疆生產建設兵團國土空間規劃均已編制完成並上報國務院，其中17個省級規劃已經國務院批覆實施；全國市縣國土空間總體規劃編制工作基本完成。



促進綠色低碳發展。《公報》顯示，2023年，“十三五”以來部署的52個山水林田湖草沙一體化保護和修復工程深入推進實施，完成生態保護修復面積770多萬公頃。



維護資源資產權益方面，《公報》顯示，截至2023年末，全國共有21個自然保護地、1個國際重要濕地、26個河流湖泊、1個礦區等共計49個重點區域首次實現登簿。2023年，全國頒發不動產權證書6933.8萬本，頒發不動產登記證明3020.2萬本。