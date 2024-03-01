本周末南方將迎短暫陽光

中評社北京3月1日電／據中國天氣網報導，被陰雨困擾的南方地區終於要迎來陽光回歸。今天（3月1日）是三月的第一天，我國南方地區雨水將明顯減弱，周末兩天將迎來久違的陽光和大幅升溫。不過，下周初仍有冷空氣影響，中東部地區在3月4日前後雨雪範圍會再度擴展，氣溫下滑，公眾需關注臨近預報，做好相關防範工作。



南方周末將迎短暫陽光 新疆西藏降雪強勁局地有特大暴雪



昨天，降雨重心南壓至江南南部到華南北部一帶，上述地區出現較大範圍的降雨，像是江蘇東南部、上海東部、浙江中北部、江西中南部、湖南南部、廣東北部、廣西東北部等地部分地區出現中到大雨。



今天開始，南方大部地區降水將明顯減弱，陽光逐漸回歸天氣舞台，周末兩天都將在晴天或多雲天氣中度過。但新疆西南部、西藏西部一帶仍有強降雪，局地或現特大暴雪。



根據中央氣象台預報，今天，新疆南疆西部山區、西藏西部等地部分地區有中到大雪，其中，新疆南疆盆地、西藏西部等地部分地區有暴雪，西藏西部局地有大暴雪或特大暴雪（30～45毫米）。西南地區東部、江南東部、華南中東部、台灣島等地部分地區有小到中雨。



明天，新疆南疆西部山區、西藏西部和南部等地部分地區有中到大雪，其中，新疆南疆盆地西部、西藏南部和西部等地部分地區有暴雪，西藏南部和西部部分地區有大暴雪，局地特大暴雪（30～50毫米）。廣西東南部、廣東西南部、海南島東北部、台灣島等地部分地區有小雨。

