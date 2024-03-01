外貿企業從“新”出發　出口競爭力提升

中評社北京3月1日電／據央視新聞報導，龍年伊始，各地外貿企業緊盯市場變化，籌備展會、拜訪客戶、研發新品，千方百計搶訂單、拓展新的市場。



在這家企業的生產車間裡，生產線滿負荷運轉，企業正在趕制一批最新研製的新產品訂單。2024年，企業在海外市場新增設了業務員，做實市場調研，根據國外消費者的需求和喜好進行創新。



在上海浦東國際機場，寧波一家外貿公司的負責人和同事正拿著大包、小包辦理登機手續。他們馬上要前往摩洛哥參加摩洛哥國際太陽能展覽會，這款便攜式太陽能折叠板就是企業針對摩洛哥市場特別定制的產品。



通過展會鏈接起國內、國際市場，2024年企業走出去的積極性越發高漲。外貿企業在相關部門支持下早早行動，在各類國際展會中拼得先機。一些企業還探索發展壯大海外倉等新業態，拓展高端市場，用好的產品和服務，做硬產品品牌。



“國際物流村”繁忙的背後：跨境電商在加速



一年之際在於春。近期，在深圳“國際物流村”，這裡貨車進進出出一片繁忙，外貿貨運訂單量較快增長。



深圳寶安區的福圍社區由於毗鄰寶安國際機場、福永港口，被稱為“國際物流村”。一大早，這裡一派繁忙，來往的貨櫃車川流不息。貨車司機一早就接單出發，趕往目的地。



繁忙的“國際物流村”共有649家物流入駐，貨車司機近3萬名。跨境散貨在這裡的倉庫進行集拼後，便可由貨車發往附近的機場進行通關和跨國運輸。貨拉拉的數據顯示，春節假期開工後，這裡貨運量同比增長了23.5%。

