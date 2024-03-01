2024年中國載人航天工程將推進兩大任務

中評社北京3月1日電／據新華社報導，據中國載人航天工程辦公室消息，2024年，中國載人航天工程將統籌推進空間站應用與發展和載人月球探測兩大任務。



目前中國空間站應用與發展階段各項工作正按計劃穩步推進，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設進展順利。



據悉，進入空間站應用與發展階段以來，中國載人航天工程全線密切協同，先後圓滿完成兩次貨運飛船補給、兩次載人飛船發射和兩次飛船返回任務，航天員乘組接續飛天、長期安全駐留，空間科學實（試）驗成果豐碩，空間站的綜合效益正不斷顯現。目前，駐守空間站的神舟十七號航天員乘組身心狀態良好，預計於4月底返回。



2024年，該工程規劃了兩次載人飛行任務和兩次貨運飛船補給任務，天舟七號貨運飛船補給任務已於1月圓滿完成，後續還將陸續實施神舟十八號和神舟十九號兩次載人飛行任務及天舟八號貨運飛船補給任務。執行兩次載人飛行任務的航天員乘組已經選定，正在開展任務訓練。此外已安排在軌實施150餘個空間科學研究與應用項目，涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域，取得了多項國際領先的應用與技術成果。



瞄准2030年前實現中國人首次登陸月球的目標，2024年載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設工作也將加緊推進。目前長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月服等主要飛行產品全面進入初樣研製階段，文昌發射場配套登月任務的各項測試發射設施設備也將全面啟動建設，各系統相關研製建設工作正在按計劃推進。

