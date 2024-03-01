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中國對5G部署作出了重大貢獻
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2024-03-01 13:06:38
中評社北京3月1日電／據新華網報導，全球移動通信系統協會會長葛瑞德和該協會首席營銷官拉臘·德瓦爾在2024年世界移動通信大會期間接受新華社記者採訪時表示，中國對5G部署作出了重大貢獻，中國企業能來參加世界移動通信大會非常重要。
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