我國成功發射衛星互聯網高軌衛星

中評社北京3月1日電／據新華網報導，2月29日21時03分，我國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將衛星互聯網高軌衛星01星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



這次任務是長征系列運載火箭的第510次飛行。