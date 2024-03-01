2023年度“中國科學十大進展”發布

中評社北京3月1日電／據科技日報報導，29日，國家自然科學基金委員會發布了2023年度“中國科學十大進展”。2023年度“中國科學十大進展”主要分布在生命科學和醫學、人工智能、量子、天文、化學能源等科學領域。



2023年度“中國科學十大進展”分別為：人工智能大模型為精準天氣預報帶來新突破、揭示人類基因組暗物質驅動衰老的機制、發現大腦“有形”生物鐘的存在及其節律調控機制、農作物耐鹽碱機制解析及應用、新方法實現單碱基到超大片段DNA精準操縱、揭示人類細胞DNA復制起始新機制、“拉索”發現史上最亮伽馬暴的極窄噴流和十萬億電子伏特光子、玻色編碼糾錯延長量子比特壽命、揭示光感受調節血糖代謝機制、發現鋰硫電池界面電荷存儲聚集反應新機制。



本次活動由國家自然科學基金委員會主辦，國家自然科學基金委員會高技術研究發展中心（基礎研究管理中心）和科學傳播與成果轉化中心承辦，《中國基礎科學》《科技導報》《中國科學院院刊》《中國科學基金》《科學通報》協辦。《中國基礎科學》等推薦了2022年12月1日至2023年11月30日期間正式發表的600多項科學研究成果，由近100位相關學科領域專家從中遴選出30項成果，在此基礎上邀請了包括中國科學院院士、中國工程院院士在內的2100多位基礎研究領域高水平專家對30項成果進行投票，評選出10項重大科學研究成果，經國家自然科學基金委員會咨詢委員會審議，最終確定了入選2023年度“中國科學十大進展”的成果名單。



據瞭解，“中國科學十大進展”遴選活動自2005年啟動已成功舉辦19屆。該活動旨在宣傳我國基礎研究重大進展，弘揚科學家精神，激勵廣大科技工作者的科學熱情，開展科學普及，提升全民科學素養，為推動我國基礎研究高質量發展，加快實現高水平科技自立自強夯實根基。