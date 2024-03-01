規模應用“數字身份證”融通產業鏈

中評社北京3月1日電／據科技日報報導，有關部門近期聯合印發的《工業互聯網標識解析體系“貫通”行動計劃（2024—2026年）》，聚焦工業互聯網標識解析體系出台的相關具體舉措，內容涉及關鍵衡量指標、重點開發領域以及配套條件支持等多方面。工業互聯網標識解析規模化發展的政策環境日漸完備，擴容提質的時機、條件都較為有利。



標識解析的意義，相當於為工業互聯網中每一個物理實體與數字對象賦予了“身份證”。加快構建工業互聯網標識解析體系，不僅是一個技術層面的問題。從表面上看，是技術和設備之間的關聯與互動，從本質上看，是數字技術與實體經濟的融合發展，帶動的也不只是相關技術及應用場景的日漸豐富，更包括整個工業互聯網產業生態的加速完善，對推動工業高質量發展、加快形成新質生產力都具有重要作用。這類作用主要體現在帶動供應商形成鏈式發展，推動形成寶貴的工業生產數據資源，通過強化技術供給催生有效市場需求等方面。



標識解析離不開節點供應商，好的供應商是技術和企業之間的“橋梁”。在這一過程中，生產設備實體產生的工藝記錄和關鍵數據被準確標識和記錄，更好推動數字標識技術與工業實際生產領域緊密結合，避免形成“技術空轉”，有利於加快推動相關數字技術迅速向生產領域擴展。隨著市場競爭篩選作用的發揮，供應商自身素質、運營實力、管理水平也都可以實現擴容，進一步豐富了產業鏈生態，鏈條上的經營主體聯繫程度進一步密切。



數據資源是工業互聯網運行的重要產出，同時也被轉化為重要的“投入”。工業各細分領域、各行業按照產業分工、產業鏈邏輯耦合運轉形成的各類數據，在標識解析體系下就產生了額外的附加值。隨著數據應用場景的豐富，數據資源對生產精細化管理水平、產業圖譜完善、滿足消費者個性化定制需求方面的作用都將得到進一步顯現。



從技術應用的角度看，如果把工業互聯網標識解析體系看作是供給優化，那麼這種優化也必將催生更多的市場需求。現在工業互聯網領域很多場景還處於初始發展階段，還沒有完全服務於實體經濟發展，形成實實在在的物質沉澱，一個關鍵點就在於缺少現實的需求作支撐。隨著標識編碼和解析系統的完備、政策保障力度的提升，以及輔助生產控制與決策的迭代次數、試驗次數增加，相關的需求場景就會越來越清晰，形成供給和需求在工業互聯網領域良性互動的局面。



標識解析體系的關鍵是加快實現由“建”到“用”，這還需要一個完善條件、強化保障、制度設計的過程。實現這一目標，場景應用拓展、提升規模應用水平、持續強化技術創新必不可少。場景一定是數字技術與實體經濟結合可持續發展的必要前提。應形成工業互聯網上下游協同推進標識解析體系場景創新的合力，而不是供應商單打獨鬥的“內卷”。行業協會、企業、研究機構形成一定形式的聯盟，形成場景應用案例共享，這些都有助於行業場景的創新。



規模應用水平的提升與相關基礎設施建設聯繫密切。提升節點解析能力，要在節點數量上實現穩定有序增長，科學合理的規劃、多元資金的投入，兩者有機結合，解析的能力才能持續提升，標識解析機制才有向更多行業拓展的可能。規模化應用不僅是規模化普及，還要根據各區域工業互聯網發展的階段水平，結合實際在確保數據安全的前提下穩慎推進。



持續強化技術創新更是工業互聯網標識解析擴容提質的關鍵。應持續加強標識解析與新一代信息技術的融合創新，不斷提升與各類系統、軟件的適配程度。在技術創新的同時，安全保障機制也要同步配套，技術創新是安全前提下的創新，要加快探索分級分類管理，提升安全保障的系統性，強化保障能力。



從更大的範疇看，標識解析機製作為微觀領域的一項技術，對推動整個工業體系智能化、綠色化、融合化都具有重要的牽引作用。這一技術影響的不只是工業領域，現代服務業也是一個重要的載體，以小見大正是其生命力所在。