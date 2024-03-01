Sora遠不是人工智能終點

中評社北京3月1日電／據科技日報報導，無論什麼大模型，貼近產業才有未來。人工智能衹有賦能千行百業，才能發揮出更大價值。要正視中美在人工智能技術上的差距，但也不必妄自菲薄。中國在製造業、服務業、交通業、健康教育等領域擁有豐富應用場景，加之擁有超大規模市場優勢，能為人工智能產業提供更多發展空間。



大語言模型ChatGPT的熱潮還未退去，文生視頻大模型Sora又驚艶亮相，推動通用人工智能技術的“車輪”滾滾向前。ChatGPT和Sora都證明，人工智能所孕育的顛覆性技術和前沿技術，有望成為新一輪科技革命與產業變革的“領頭羊”。Sora遠不是人工智能的終點，作為一項使能技術，人工智能還會有更大空間、更多可能。



Sora實現了對現實世界的學習、理解和模擬，這是人工智能的精髓所在。此前推出的文生視頻產品大多只能生成幾秒到十幾秒的連貫視頻，而Sora能將簡短的文本描述轉化成長達1分鐘的高清視頻，且視頻更為真實立體，場景複雜、角色多元，畫質卓越、連續穩定。以假亂真的背後，靠的是強大的語言理解能力和深度學習能力。通過學習海量視頻，實現生成視頻，還能基於視頻擴展視頻，Sora延續了OpenAI的規模法則，即“大力出奇跡”。正是這種學習模擬能力，使得Sora看起來是一個“文生視頻”的工具，本質是一個通用的“物理世界模擬器”。



無論什麼大模型，貼近產業才有未來。人工智能的發展歷史可以追溯到20世紀50年代，但早期出現的技術大多著眼於解決虛擬世界的問題，因而沒掀起太多波瀾。此前，ChatGPT寫詩作畫的表現雖令人震撼，但業界很快明確，聚焦特定領域、針對特定場景、解決特定問題的行業大模型才有更多市場機會。此次，Sora距離產業就更近了些。正如不少人發問，人工智能可以生成視頻，電影還需要人拍嗎？市場機構預測，Sora將率先在短視頻、廣告、互動娛樂、影視製作和媒體等行業中應用，助力企業降低成本、提升效率、優化用戶體驗。人工智能衹有賦能千行百業，才能發揮出更大價值。



要正視中美在人工智能技術上的差距。Sora的驚艶登場，也讓人工智能產業從業者看清了差距。一直以來，中美兩國被視為人工智能發展的第一梯隊。從科研成果、投資排名、大學排名等多項指標來看，中國多年來保持全球第二的水平。但類似ChatGPT、Sora這樣的原始性創新、顛覆性技術卻沒有出現在中國，差距在哪裡？人才、數據、算力被視為關鍵三要素，也是中國發展人工智能技術亟待突破的瓶頸。



當然也不必妄自菲薄。要看到，中國僅用了一年，就實現了在通用人工智能領域的迅速追趕，人臉識別、語音識別、自然語言處理等相關技術進步飛快。更要看到，中國具有龐大的互聯網用戶群體和數據規模，將為人工智能訓練提供海量的資源支持。同時，中國在製造業、服務業、交通業、健康教育等領域擁有豐富的應用場景，加之擁有超大規模市場優勢，能為人工智能產業提供更多發展空間。近年來，中國在人才、教育、專利產出等方面均有所進步。



新時代催生新技術，新技術創造新時代。進入數據要素和數字經濟時代，人工智能有了更多“原料”和“出路”，具備更大的賦能力量。ChatGPT也好，Sora也罷，以人工智能為核心的第四次工業革命正奔湧而來。誰能牽住人工智能這只“領頭羊”，誰就能靠顛覆性技術和前沿技術激發更多新質生產力，在重塑全球競爭新格局中掌握關鍵引擎。