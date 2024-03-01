讓春節紅包回歸“本意”，這屆年輕人有新招

中評社北京3月1日電／據工人日報報導，今年春節期間，“壓歲錢趕超月工資”一度成為社交網絡討論的熱點話題。《工人日報》記者在回鄉調查過程中瞭解到，隨著生活水平的提高和部分年輕務工者步入人生新階段，給出的春節紅包金額確有上漲，但也有人在嘗試新式的春節送禮方式，讓春節紅包回歸“本意”。



“給爸媽和其他長輩的紅包，加上提前準備的年貨禮物、給父母買的新衣服，大概花了我近一個月的工資。”2月25日，元宵節剛過，留在北京值守崗位的範澤算了一下自己今年春節的“紅包消費”，直言壓力不小。



今年春節期間，“壓歲錢趕超月工資”一度成為社交網絡討論的熱點話題。有市民在網上留言表示，近年給出的壓歲錢從10元、20元到500元、600元一路看漲。《工人日報》記者在回鄉調查過程中瞭解到，近年來金額不斷上漲的春節紅包的確給外出打拼的年輕人帶來了額外的壓力，尤其在看重人情關係的鄉村社會，不少人為此傷透腦筋。對此，多地通過各種方式引導民眾合理送壓歲錢，一些年輕人嘗試新的春節送禮方式，讓春節紅包回歸“本意”。



多因素下的紅包壓力



“今年沒回河南老家過年，爸媽在家肯定有些孤單，所以我想在紅包上彌補一下。”今年28歲的範澤一個人在北京打拼，這是他第一次在異鄉過年。由於沒能回家，他選擇給家裡多買點年貨，給親戚朋友發紅包送祝福。節後一計算，沒想到花掉近6000元，是自己一個月的工資。



在範澤的印象中，收紅包是兒時過年最期盼的時刻。“無論是長輩給晚輩的祝福，還是晚輩給長輩的孝敬，過年發紅包是我們傳統習俗中的一部分，寓意著祝福和好運，所以我們家一直堅持這個傳統。”範澤說，隨著生活水平的提高，壓歲錢的金額也在慢慢增加，自己今年給出的從200元到2000元不等，比小時候的平均金額要高。



此外，對不少在外打拼的年輕人而言，人生階段的不同，也帶來了紅包支出的變化。“我去年10月結婚，這是我們建立小家以來過的第一個春節，所以今年兩方的親戚都會給大額的紅包，我們也要給兩邊的小孩們準備一些心意。”定居浙江杭州的馨娜向記者展示了今年春節收到的厚厚一沓紅包。

