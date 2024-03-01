各地出實招擴大有效投資

中評社北京3月1日電／據經濟日報報導，近期，多地重大項目“滿弦”開工。各地在擴大有效投資上普遍展現出發力更強、結構更優的特點，進一步激發市場活力，提振發展信心，助推經濟回升向好。



聚焦重點優化結構



“從各地投資項目看，普遍注重從科技創新投資中要效益，重點聚焦新能源、人工智能、數據算力、網絡通信、節能環保、生物醫藥等前沿科技和未來產業發展，提升投資的前瞻性，提前謀劃布局地區產業轉型，大力培育和增強經濟發展後勁、實力。”吉林省財政科學研究所所長張依群表示。同時，各地還不約而同地在增強城市都市圈功能、承接產業轉移、構建高鐵高速網絡、城中村改造、提升防災減災能力等重大基礎設施建設方面下功夫，積極尋求投資規模效益，補齊經濟發展短板，大力為傳統基建和傳統產業賦能提效。



各地2024年政府工作報告中對今年如何擴大有效投資進行了系統部署，不少地方還公布了具體金額。比如，福建將謀劃實施省重點項目1600個、年度計劃投資6700億元以上；上海今年將加快推進重大工程建設，全年完成投資2300億元；吉林今年計劃實施重大項目2500個以上，其中億元以上項目1000個以上；江西今年實施省大中型項目3670個，力爭完成投資1萬億元；河南重點項目完成投資1萬億元，基礎設施投資增長10%；安徽開展先進製造業投資“領跑”計劃，製造業投資增長10%以上。



在投向上，各地十分注重將今天的投資加速轉化為明天的生產力和競爭力。比如，北京今年將加大新型基礎設施投資力度，擴大戰略性新興產業投資規模，加快機器人產業園、生物醫藥標準廠房等項目建設。上海推進智能算力集群、浦江數鏈城市區塊鏈、數據交易鏈等新型基礎設施建設，實施新一輪高水平企業技術改造，打造100個技術改造示範項目。河北推動抽水蓄能等新能源項目建設，布局完善5G、工業互聯網、人工智能算力中心等新型基礎設施。黑龍江推動建設一批高技術、高成長性、高附加值項目，建設省級重點產業項目1000個，力爭新引擎和戰略性新興產業項目占比超過50%。



民生領域投資也緊抓不懈。湖北著眼強基礎補短板，今年將加快推進城市建設、水利設施、能源管網等領域重大項目建設，年度投資1.3萬億元以上。安徽今年將拓展醫院住院設施改造提升、養老保障服務、中外合作辦學等民生領域投資空間。貴州今年將加快建成交付4.42萬套房屋，啟動實施保障性住房3600套，實施城中村改造2萬戶。

