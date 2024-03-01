國防部新聞發言人就近期涉軍問題答記者問

中評社北京3月1日電／據新華社報導，國防部新聞發言人張曉剛2月29日就近期涉軍問題答記者問。



中方協助查找美軍二戰期間在華失蹤人員遺骸



有記者問，據瞭解，今年以來，中美兩軍檔案合作取得新的進展。請進一步介紹相關情況。



張曉剛說，不久前，在中國外交部、軍委國際軍事合作辦公室和軍隊檔案部門協助下，美國防部戰俘與失蹤人員統計局派團隊來華，赴廣西、湖南兩地進行現地勘察，查找美軍二戰期間在華失蹤人員遺骸，這是新冠疫情以來雙方首次開展現地勘察活動。多年來，中方一直秉持人道主義精神，協助查找美軍在華失蹤人員遺骸並取得務實進展。



美國是太空軍事化戰場化的最大推手



有記者問，據報導，美空軍部長近日稱，中國不斷增長的遠程導彈和反衛星武器庫威脅美國在空戰和太空情報等領域的優勢地位。美國空軍部宣布重塑空軍和新組建的太空部隊，將資源完全集中在與中國的戰略競爭上。請問對此有何評論？



張曉剛說，美方以所謂他國威脅為借口擴張自身軍力，中方對此堅決反對。眾所周知，美國將太空界定為“作戰疆域”，研發部署進攻性太空武器，組織軍事攻防演習和技術實驗，甚至惡意跟蹤並危險抵近別國航天器，製造太空物體碰撞風險，已成為太空軍事化、戰場化的最大推手和太空安全的最大威脅。

