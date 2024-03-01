國家衛健委2023年辦理建議提案1470件

中評社北京3月1日電／據新華社報導，國家衛生健康委副主任李斌29日表示，國家衛生健康委高度重視建議提案辦理工作，2023年承辦全國人大代表建議848件，全國政協委員提案622件，代表委員的意見建議均認真采納借鑒，按時辦結。



李斌是在國新辦29日舉行的國務院政策例行吹風會上作出上述表示的。吹風會介紹了2023年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作有關情況。2023年，國家衛生健康委出台相關政策措施49項，有力推動深化醫改、健康中國建設等多項重點工作任務落實，促進完善生育政策、加強基層醫療衛生服務體系建設等問題解決。



李斌介紹，國家衛生健康委在工作中發揮健全全過程溝通機制、全流程管理機制和政策轉化機製作用，確保按時辦結、采納轉化，不斷提高建議和提案辦理工作質量。“對每一件提案建議堅持辦前溝通、辦中調研、辦後反饋。2023年與代表委員溝通2300人次，邀請40餘位代表委員就衛生健康熱點難點問題開展調研和座談。”李斌說。



提升基層醫療衛生服務能力、改善基層醫療服務體驗對提升人民群眾幸福感至關重要。李斌介紹，國家衛生健康委2023年辦理的建議提案共1470件，其中涉及到基層衛生的約占十分之一，涉及內容主要包括加強對基層投入保障、縣域醫共體建設、基層衛生隊伍建設、基層服務能力提升等方面，在辦理過程中充分吸收采納，有力推進相關工作。



李斌表示，國家衛生健康委將繼續以建議提案辦理為抓手，將代表委員的真知灼見融入衛生健康政策規劃，轉化為解決重點難點問題的具體舉措，更好地維護人民生命安全和身體健康。