我國學者提出新能源電池快充新方案

中評社北京3月1日電／據新華社報導，鋰電池的充電速度、工作溫度、安全性是電動汽車進一步發展的難點問題。浙江大學聯合多家單位設計出一款新型電解液，不僅能夠支持鋰電池在－70℃到60℃的超寬溫區內進行可逆充放電，還可以使得鋰電池在10分鐘內完成快速充放電。29日，相關論文發表於國際學術期刊《自然》。



論文通訊作者、浙江大學材料科學與工程學院範修林研究員介紹，在鋰電池中要實現快充的突破，電解液的特性至關重要，而傳統電解液中的鋰離子傳輸模式無法實現鋰離子的快速遷移。



對此，範修林團隊建立了一套溶劑篩選原則，在幾萬種溶劑中篩選出23種“潛力溶劑”，配制出多種電解液，製作成鋰離子軟包電池，展開實證研究。



記者在實驗室看到，鋰離子軟包電池外形像是一塊塊壓縮餅幹，不同電解液的“配比”卻能展現出不同的功能效應。經過長達4年的研究，浙大科研人員最終確定了電解液的最佳配方。



相關測試數據表明，範修林團隊提出的新型電解液在25℃室溫下的離子電導率是目前商用電解液的4倍，在－70℃時高於商用電解液3個數量級以上。“在同等條件下，我們設計的鋰電池，能夠實現充電10分鐘，達到八成充電量，展現出超快的離子傳輸行為。”範修林說，該項成果將進一步推動能源綠色低碳發展。