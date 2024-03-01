“鋼鐵駝隊”書寫絲路新傳奇

中評社北京3月1日電／據光明日報報導，近日，據英國《每日快報》網站報導，位於倫敦東郊的巴金站將接受耗資數百萬英鎊的升級改造。這座修建於20世紀50年代的火車站為何重回聚光燈下？答案就在該站的指示牌上——英國媒體驚訝地發現，除了可以到達法國加來、德國杜伊斯堡等歐洲近鄰城市，巴金站還坐落在一條長達1.2萬公里的鐵路運輸線上，終點站正是中國義烏。



2017年1月3日，首列中國至英國的直達鐵路貨運列車——中歐班列（義烏—倫敦）從中國義烏出發踏上西歐之旅。10余天後，這列裝載68個標準集裝箱、貨值約3500萬元的火車途經哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國等國，穿過英吉利海峽隧道，於當月18日到達倫敦巴金站。通過英國媒體的直播，總計270萬人在線觀看了列車進站，見證倫敦成為中國鐵路貨運在地圖上觸及的第15個歐洲城市。



1814年，英國人斯蒂芬森製造出世界上第一輛蒸汽火車。200多年後，英國人為一列來自中國的火車鼓掌歡呼。這趟班列的開通在中英的兩個城市間架設起一條快速通道。同一批貨物從義烏運至倫敦，鐵路比海運快1個月左右，且費用衹有空運的1／5。



中歐班列（義烏—倫敦）是繼中亞五國、馬德里、德黑蘭等線路後，從義烏始發的第8條鐵路國際聯運線路。其中，義烏至西班牙馬德里的“義新歐”中歐班列運行距離達13052公里，是世界上里程最長的國際鐵路運輸線。2014年11月18日，首列“義新歐”中歐班列從義烏發車，義烏與馬德里之間原本近兩個月的貨運時長被縮短至21天。自此，西班牙火腿、葡萄酒、橄欖油等搭乘“義新歐”而來，成為備受中國消費者喜愛的明星產品；光伏產品、新能源汽車、智能家電等53大門類的5萬多種“中國智造”商品也搭乘“義新歐”走向世界，受到廣泛歡迎。



如今，中歐班列因其全天候、大運量、綠色低碳、暢通安全的特點，已成為眾多進出口貿易商的首選，構建了一條亞歐物流新通道。這條新通道受自然環境影響小、穩定性高，同時也是最為綠色的運輸方式之一，平均碳排放量衹有航空運輸的1／15、公路運輸的1／7。新冠肺炎疫情期間，中歐班列的韌性尤為凸顯。在全球海運、空運物流均不同程度受阻的情況下，中歐班列逆勢跑出“加速度”，運行年均增長26.3%，累計運送防疫物資近1500萬件，被譽為國際抗疫合作的“生命通道”，展現了其維護全球供應鏈、產業鏈穩定的特殊戰略價值，為保障全球經濟穩定運行作出重要貢獻。

