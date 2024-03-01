到2035年我國將建成航空運輸強國

中評社北京3月1日電／據光明日報報導，29日，在中國民用航空局例行新聞發布會上，民航局相關負責人解讀《新時代新征程譜寫交通強國建設民航新篇章行動綱要》時表示，到2035年，我國將建成航空運輸強國，基本實現航空出行國內主要城市3小時覆蓋，核心技術裝備基本實現自主可控，國產大飛機實現規模化運營。



綱要提出，到2025年，我國將全面完成“十四五”民用航空發展規劃各項任務，加快實現行業發展全面恢復，為新階段民航高質量發展打下堅實基礎。在服務、設施和技術方面，國家航空運輸服務體系和現代化綜合機場體系將建成，民航業全面實現數字化、智能化和智慧化轉型。



民航局發展計劃司司長張清指出，我們的目標是，到2035年，國內航線骨幹網支撐有力、基礎網普惠均衡，國際航線周邊融、走廊通、通道暢，打造2到3家世界級超級航空承運人，航空人口和人均航空出行次數在2019年基礎上翻一番。通用航空實現全產業鏈發展，多元化發展、多場景應用的巨大潛力得到有效釋放。



設施方面，將建成保障有力、智慧高效、運行協同的現代化綜合機場體系、空管運行保障體系和信息基礎設施體系，打造3到4個具有較強國際競爭力的全方位門戶復合型國際航空樞紐，運輸機場400個左右，具備年保障3000萬起降架次能力。民航與綜合交通深度融合，形成一批以機場為核心的現代化綜合交通樞紐。



技術方面，全行業實現數字化、智能化和智慧化轉型，綠色化轉型取得重大進展。建成覆蓋全要素、全流程的民航科技創新體系，自主創新能力取得突破。核心技術裝備基本實現自主可控，國產大飛機實現規模化運營。