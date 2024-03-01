我國經濟發展實現量質齊升

中評社北京3月1日電／據光明日報報導，全年國內生產總值（GDP）超過126萬億元，城鎮新增就業1244萬人，居民人均可支配收入比上年實際增長6.1%……



國家統計局29日發布的2023年國民經濟和社會發展統計公報顯示，2023年，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，各地區各部門著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，國民經濟回升向好，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



夯實基礎，中國經濟實現量的合理增長



公報顯示，2023年，我國經濟總量穩步攀升，國內生產總值（GDP）超過126萬億元，比上年增長5.2%，實現了5%左右的預期目標，四個季度GDP同比分別增長4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，呈現前低、中高、後穩態勢。



國家統計局副局長盛來運分析指出，縱向比較，5.2%的經濟增速比上年加快2.2個百分點，也快於疫情三年4.5%的平均增速。橫向比較，我國經濟增速明顯快於美國2.5%、歐元區0.5%、日本1.9%的經濟增速，對世界經濟增長貢獻率有望超過30%，仍是全球經濟增長的重要引擎。



就業是民生之本、財富之源。公報顯示，2023年，全國城鎮調查失業率均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點，低於5.5%左右的預期目標，分季度看總體平穩回落；城鎮新增就業1244萬人，比上年多增38萬人。



“就業形勢改善，主要得益於經濟回升向好的基礎效應、服務業較快恢復的帶動效應，以及穩就業政策的支持效應。”盛來運表示，2023年，我國可比價經濟增量超過6萬億元，為就業規模擴大提供了堅實支撐。服務業特別是接觸型聚集型服務業較快恢復，對就業的帶動作用明顯增強。

