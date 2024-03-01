2023年全國招收碩士生114.84萬人

中評社北京3月1日電／據澎湃新聞報導，3月1日，澎湃新聞從教育部新聞發布會上獲悉，2023年，全國共招收研究生130.17萬人，比上年增長4.76%。其中，招收博士生15.33萬人，比上年增長10.29%；碩士生114.84萬人，比上年增長4.07%。



會上，教育部發展規劃司司長郭鵬介紹2023年全國教育事業發展的基本情況時表示，2023年，高等教育毛入學率60.2%，比上年提高0.6個百分點，提前完成“十四五”規劃目標。



全國共有高等學校3074所，比上年增加61所。其中，普通本科學校1242所（含獨立學院164所）；本科層次職業學校33所；高職（專科）學校1547所；成人高等學校252所。另有培養研究生的科研機構233所。各種形式的高等教育在學總規模4763.19萬人，比上年增加108.11萬人，增長2.32%。



全國普通、職業本專科共招生1042.22萬人，比上年增長2.73%。其中，普通本科招生478.16萬人，比上年增長2.19%。職業本科招生8.99萬人，比上年增長17.82%。高職（專科）招生555.07萬人，比上年增長2.99%。全國共招收成人本專科445.49萬人，比上年增長1.24%；在校生1008.23萬人，比上年增長7.99%。招收網絡本專科163.42萬人；在校生739.97萬人。



全國共招收研究生130.17萬人，比上年增長4.76%。其中，招收博士生15.33萬人，比上年增長10.29%；碩士生114.84萬人，比上年增長4.07%。在學研究生388.29萬人，比上年增長6.28%。其中，在學博士生61.25萬人，比上年增長10.14%；在學碩士生327.05萬人，比上年增長5.59%。



另外，全國共有高等教育專任教師207.49萬人，比上年增加9.71萬人，增長4.91%。其中，普通本科學校134.55萬人；本科層次職業學校3.08萬人；高職（專科）學校68.46萬人；成人高等學校1.41萬人。



普通、職業高校研究生以上學位教師比例79.14%，比上年增長0.6個百分點。普通、職業高校生師比17.98：1，進一步改善；其中，普通本科17.51：1，本科層次職業學校17.57：1，高職（專科）學校18.92：1。



普通、職業高校校舍建築面積11.89億平方米，比上年增加5814.64萬平方米。普通、職業高校生均占地面積56.82平方米；生均校舍建築面積28.26平方米；生均教學科研儀器設備值1.86萬元。