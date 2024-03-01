多家頭部白酒企業宣布提價　釋放何種信號

中評社北京3月1日電／據證券日報報導，自2月29日起，今世緣將停止接收國緣四代開系產品銷售訂單，並於3月1日起分別在四代出廠價基礎上上調500ml 42度五代國緣四開／對開／單開出廠價，分別為每瓶20元／10元／8元，其中四開單品嚴格執行配額機制，計劃外配額在當期出廠價基礎上每瓶上調10元。



華創證券表示，今世緣節後推動開系全線提價，有望持續提升品牌高度、有助於強化產品定位，推動全產品線良性布局，同時可以改善渠道利潤，激發經銷商及終端積極性。此外，節後提價不僅彰顯公司經營信心，也是後百億元戰略的重要一步。



除今世緣外，春節過後，多家白酒企業紛紛發出提價消息。2月27日，郎酒內部人員向記者證實，郎酒旗下核心產品紅花郎10年、紅花郎15年渠道供貨價將於4月1日起每瓶分別提價20元和30元。此外，劍南春內部人士也向記者透露，公司核心單品水晶劍將於3月1日正式漲價，出廠價每瓶上調15元。漲價後，水晶劍出廠價將達到每瓶410元左右。



“水晶劍作為百億元級超級大單品，擁有深厚的全國消費基礎，適當的提價可以激活渠道、帶動產品動銷，從而提振市場信心，有利於劍南春規模與盈利能力的提升。”白酒行業分析師、知趣咨詢總經理蔡學飛對《證券日報》記者表示，目前整個酒行業面臨庫存較高、價格倒掛與需求減弱等問題，劍南春小步快跑式的提價對於市場刺激性較小。



事實上，此輪白酒漲價熱潮始於去年年底。2023年11月1日，貴州茅台上調53%vol貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約為20%，且不涉及該產品的市場指導價格。瀘州老窖緊隨其後，於去年11月份發布通知稱，52度、43度和38度的瀘州老窖60版特曲五碼裝（500ml×6）經銷商結算價，分別上調至478元／瓶、438元／瓶和428元／瓶。隨後，舍得酒業將500ml品味舍得（包含第五代及慶典版）經銷商出廠價上漲20元／瓶。五糧液也於今年2月5日將八代普五出廠價從969元／瓶提高至1019元／瓶，漲價50元／瓶。



對於多家白酒企業的提價，白酒行業分析師、武漢京魁科技有限公司董事長肖竹青對《證券日報》記者表示，本輪酒企提價、停貨是知名酒企針對核心大單品所作出的舉動，主要目的是為了控貨保價，通過調價控貨來維持價格穩定，有利於實現去庫存等多重目標。

