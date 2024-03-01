快遞“不告而投”最高可罰款3萬元

中評社北京3月1日電／據華西都市報報導，3月1日起，新修訂的《快遞市場管理辦法》正式實施，快遞行業將迎來更嚴格的規定。



新規明確，經營快遞業務的企業未經用戶同意，擅自使用智能快件箱以及快遞服務站等方式投遞快件的行為屬於違規，最高將處以3萬元罰款。



快遞關乎眾多市民的日常生活，因此新規一出就引起了大量的討論。很多人認為新規為消費者提供了更多選擇，而不少快遞員則認為，新規的要求過於嚴格，將導致工作量大幅增加。



消費者：



大部分快遞都是直接送驛站



“我比較愛網購，小到刮皮刀、襪子，大到冰箱、電視，幾乎都在網上購買。除了特大件快遞，我都沒要求送貨上門。”家住成都建設路的陳玉告訴記者，一般情況下，快遞員都是將貨放在驛站，幾乎沒有接到過電話詢問是否要送上門。



家住成都紅星路的朱斌也表示，他印象中衹有德邦和順豐的快遞小哥會電話詢問是否送貨上門以及存放地點，其他的快遞基本都是直接放在驛站。



近年來，隨著快遞業務量的不斷攀升，一些快遞員未經用戶同意，擅自將快遞放入驛站、自提櫃的行為，也讓快遞服務飽受詬病。



記者在黑貓投訴平台搜索“快遞”，出現超120萬條相關投訴，其中有不少是投訴快遞員擅自將快遞存放在驛站，投訴對象涉及韵達、圓通、中通、申通、極兔等多家快遞公司。

