兩會專訪：陳振英談香港經濟發展與二十三條

第十四屆港區全國人大代表、香港特區立法會議員、中國銀行(香港)有限公司顧問陳振英（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月12日電（記者 盧哲）2024年全國兩會在京召開，第十四屆港區全國人大代表、香港特區立法會議員、中國銀行(香港)有限公司顧問陳振英接受中評社記者專訪，暢談香港融入國家發展大局、在國際形勢變化中保持自身優勢及二十三條立法等議題。



陳振英表示，香港現時最重要的是做好自己的發展，做好國際化的定位，不需要理會美西方發出何種言論。他強調，香港要做好國際化的定位，要做到：第一，有“一國兩制”的優勢，保持法制及營商環境與國際接軌；第二，開拓國際化的市場，包括“一帶一路”沿線國家；第三，積極開拓國際化人才，保持人才多元化。



融入國家發展大局、加速大灣區發展方面，陳振英表示，香港應積極抓住發展機遇，促進跨境金融、民生金融、科技金融、綠色金融業務在新時代登上新台階。他舉例，現時香港和灣區內地城市的金融領域合作以管道式為主。未來，兩地應努力發展規則和體系全面對接的金融合作模式。一是進一步擴大互聯互通產品範圍，包括進一步增加納入互聯互通的股票、基金、債券等產品類別，以及保險、大宗商品現貨、期權、綠色資產交易等逐步納入；二是協同推動人民幣跨境使用，探索擴大香港人民幣計價產品的範圍，豐富人民幣金融工具，同時鼓勵內地各級政府及企業來港發行人民幣計價債券；三是建議設立大灣區金融監管協調機構，定期或不定期會晤協商，從監管層面協同有序推進香港與灣區內地城市在不同的法律、稅率、貨幣、金融體系下有效合作。政府應指定專責小組，做好金融市場建設的接軌工作，當相關政策一推出，本港的金融機構及企業可立即落地執行。



對於二十三條立法，陳振英指出，香港得以發展成國際金融中心，建基於長期維持安全、穩定、和諧的社會和營商環境，國際投資者安心、放心在此從事交投買賣、集資融資。2019年的“修例風波”，外資信心多少受到動搖，但國安法實施後，香港銀行總存款增加、在多項經濟自由度和競爭力排名中繼續位居前列等，顯示香港恢復了投資者熟悉的一面，挽回了他們的信心，香港國際金融中心得以重新出發、再創高峰。因此，二十三條立法讓香港有一個更穩定、更安全、國安法制更完備的社會環境，對香港招商引資、發展經濟都可起到推動作用。